Marilyn Kerro ehitab maja: soovin, et mu lapsed sirguksid looduse keskel 

"Maja tuleb ühekorruseline, sest nii oled emakesele maale lähemal ja püsid tervem – eriti oluline on see naistele, sest nii-öelda juurtšakra on meie kõige tähtsam tšakra," seletab Marilyn. "Praeguseks on vundament maha saanud, nii et maja valmimiseni läheb veel aega."