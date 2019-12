Harvey Weinstein: olen unustatud mees, mu töö on unustatud 

Mees ütleb, et teda tuleks mäletada kui meest, kes on teinud naiste heaks rohkem, kui keegi teine ajaloos, selle asemel, et tema vastu haiglasi süüdistusi pilduda. "Ma tunnen end nagu unustatud mees," ütles 67aastane Weinstein möödunud nädalal.

Weinstein andis intervjuu reedel haiglavoodist, päev pärast kolmetunnist selgroo-operatsiooni, mille käigus eemaldati tal luuplaate, mis surusid tema selgroolülidele. Mehe sõnul sai ta vigastuse augustikuus autoõnnetuses.

Mehe enda sõnul nõustus ta üle aasta esimese intervjuuga vaid seetõttu, et tõestada, et ta pole oma vigastuse teemal liialdanud. Teda tabanud süüdistustest mees muidugi ei rääkinud. "See oli hiigelsuur operatsioon," sõnas mees vastuseks väidetele, nagu pingutaks ta oma vigastuse tõsidusega üle.

6. jaanuaril astub mees vägistamissüüdistusega kohtu ette - anonüümne pikaaegne kallim süüdistab teda 2013. aastal enda vägistamises ning produktsiooniassistent Mimi Haleyi väidab, et 2006. aastal sundis Weinsten teda oraalseksile. Juba varasemalt on mees igasuguseid süüdistusi eitanud.

Intervjuus uhkeldas Weinstein ka sellega, et on suur heategevuse tegija. Küsimusele, kas süüdistused on ka selles osas talle vastu tööanud, nähvas mees: "Ma liigun edasi."