„PUUDUTA MIND“ 110. SAADE | Proovime aura pildistamist, mis ütleb inimese kohta nii mõndagi 

Mõju kestvus on individuaalne, see võib olla tunde, aga ka päevi, sõltuvalt kui mõjutatav inimene on ja kas ta selle uue energeetilise olemise ka omaks võtab. Ka esoteerikakauge inimese energiaväli toimib ikka omasoodu ja massaaž on tema jaoks võibolla kõige reaalsem ja praktilisem kokkupuude energiate mõjutamisega.

"Puuduta mind" 110. saade

Aura on energiaväli, mis ümbritseb igat asja, olendit, objekti, olgu need siis elus või elutud. Kõigil ja kõigel on aura. Inimese aura koosneb erinevatest kihtidest ning väljendab tema füüsilist ja vaimset tervist, tema mõtteid, tundeid ja eluenergiat. Kui räägitakse energiaväljast, bioväljast, bioenergeetilisest väljast, on tegemist samuti auraga.

Aura on pidevas muutumises ning koosneb tavaliselt mitmest eri värvi valgusest, mis on pidevas liikumises. Siiski saab eristada ühte-kahte domineerivat värvust, mis on aura põhivärvuseks. Aura värv on bioenergia nähtav ilming, kus iga varjund osutab mingile energeetilisele funktsioonile. Ei ole häid ega halbu auravärvusi. Kõigil on omad erinevused, nii eelised kui puudused.

Kuigi aura muudab värvi vastavalt inimese tujudele, füüsilisele ja emotsionaalsele seisundile, on igal inimesel mingi värv, mis on alati tema auras olemas ning püsib üsna stabiilsena. See räägib inimese kohta üsna palju – kirjeldab tema uskumusi ja hoiakuid, tugevusi ja nõrkuseid ning ka seda, mille poole ta elus püüdleb. Auravärvid on seotud inimese tšakrate ehk energiakeskustega.

Täpsemalt värvidest: