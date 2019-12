Vormel-1 bossi tütre majast varastai 50 miljoni naela väärtuses ehteid 

Naabruskonnas, kus Tamara elab, on väidetavalt 24tunnine valve. Vargaid oli kolm, saagiks said nad hunniku väärtuslikke sõrmuseid, kõrvarõngaid ja ka 800 000 naela maksnud Cartier' käevõru.

"See on šokeeriv vargus, kuna see maja on Londonis üks turvatumaid ning asub ühel Londoni turvalisemal tänaval," rääkis naabruskonnas elav allikas.



50 miljoni naela väärtuses ehteid viidi ära kahest seifist, mis olid peidetud Tamara ja Jay garderoobidesse. "Kõik ehted, mis seifides olid, on läinud ja mitmetel neist oli väga isiklik tähendus," teatas allikas.