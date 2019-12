Inimesed Madis Arro: „Supertunne on: pisarad tulid silma!“ Aigi Viira , täna, 10:44 Jaga: M

VÕIDUJOOVASTUS: Saate „Su nägu kõlab varsti tuttavalt“ finaalis kullati võitjaks Madis Arro. Foto: Martin Ahven

„Ma ütlesin, et ei ole ilus inimestele tuld näkku lasta!“ See on nõudlik lapsehääl, mis Alexela kontserdimaja saalist kostab, kui TV3 hittsaate „Su nägu kõlab varsti tuttavalt“ läbimängu aegu laval tulevärki katsetatakse. Leegid lõõmavad uhkelt, saali toodud lastehordi suust, kuhu kuulub ka protestipirina lendu lasknud väike brünett, kostab üksmeelne hõise: „Vau! Uhh! Jahh!“ Lastevägi on igal juhul nii innukas publik, et saatejuht Sander Rebane puhkeb naerma: „Nagu lasteendusel viibiks!“ Säherdust ehedat ja avatud emotsiooni otsesaate ajal ei näe.