„PUUDUTA MIND“ | Õnnekoolitaja Kaidi Karilaid: elimineeri oma elust inimesed, kes teevad sind õnnetuks 

„See algas tegelikult juba minu perekonnast. Kui ma olin laps, polnud ema ja isa suhe kõige parem. Nende vahel oli intriige ja kannatusi. Ma mõtlesin hästi palju seda, et miks nad ei ole rõõmsad, miks nad ei ela õnnelikult. Ma mäletan, et kui mu õde sündis, siis seda enam ma nägin, et emal oli raske ja ma proovisin kogu aeg kuidagimoodi teha selliselt, et oleks kergem. Ma harjusin kuidagi sellega ära, et ma tean, et ma saan asju paremaks teha ja kasvatasin selle muskli endal päris tugevaks,” ütleb Karilaid.

Ta püüdis olla ema jaoks keegi, kes talle meelehead valmistas. Selles polnud süütunnet. Pigem tahtis väike Kaidi talle tõestada, et ema ei pea kannatama ja võib ka oma elu elada.

„Seda on praegu huvitav mõelda, sest praegu ma näen seda, et ega see ju ei muutnud suurt midagi,” mõtiskleb ta.