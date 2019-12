Riigitöötajad saavad Kosmose kinos pileteid osta märkimisväärse soodustusega. Miks? 

Cinamon kino kõneisik Martin Lepp selgitab, et piletitüüp "riigitöötaja" annab 15% soodustust ja kehtib vaid Cinamon Tallinn Kosmos kinos. "Selle soodustuse saamislugu ulatub aega, millal eelmiste Kosmos kino operaatorite poolt oli loodud soodustus ajateenijatele. Sealt saimegi hea idee seda traditsiooni jätkata ning tunnustada mitte üksnes sõdureid vaid kõiki riigiteenistujaid (kaitsevägi, politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, ministeeriumide töötajad jne.). Seda just nende töö ning panuse eest meie kõigi heaolusse ja turvatundesse," põhjendab Lepp ja ütleb, et kinoinimeste arvates on riigitöötajatel seda soodustust vaja. "Riigitöötaja tuvastamine käib töötõendi või vastava tunnistuse alusel," lisab Lepp.