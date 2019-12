Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas raadio isegi Kuressaarde välja kostis 

Ilma antennita olla palju paremini kuulda. Stuudiosse on mikrofoon, väikene marmorplokk, sisse seatud. See on sisseseade kõige tundelikum osa, sest mikrofoonist ripub ära häälte puhtus ja tugevus...Igasugused aparaadid ja traadid on küll suure rutuga üles pandud, kuid see ringhäälingu tegevust ei sega. Peale kolmekordset kõvendust läheb heli traadi kaudu Kopli saatejaama,“ kirjutab Rahvaleht laupäeval, 18. detsembril, kui kell 7 õhtul Tallinna raadio ametlikult avati.