Prints Louis' üks esimesi sõnu oli väga ootamatu! 

84aastane Berry on välja andnud üle 75 kokaraamatu ning tegutsenud aastaid pagarisaate "The Great British Bake Off" kohtunikuna. 16. detsembril jõuab BBC eetrisse jõulusaade "A Berry Royal Christmas", kus Cambridge'i hertsogipaar koos kokanduslegendiga heategevustöötajatele jõulumaiuseid valmistavad.