Lordi täht sattus südamehädade tõttu haiglasse 

45aastane Putaansuu, kes on teinud nii bändi lavakostüümid kui ka plaadikujundused, tundis ühel oktoobripäeval rinnus ängistavat pitsitust. Süda jättis lööke vahele. Arst pani ta kohe haiglasse. "Mul olid stressist ja üleväsimusest südame rütmihäired," seletas rokkar Iltalehtile. Viimati oli tal vaba päev olnud juulis. "Mitu nädalat oli möödunud nii, et magasin öösel kõige rohkem kolm tundi - tõenäoliselt poolteist tundi öö kohta."

Lordi liider Mr Lordi 2014. aastal Eestis. Foto: STANISLAV MOSHKOV

Lordi staar sai aru: samas vaimus jätkates on ta varsti manalamees. "Mõistsin, et mul on sama häda ennegi olnud, ainult pidasin seda kõrvetisteks." Nüüd sunnib Tomi end puhkama. Südameravimeid ta võtma ei pea, küll aga stressist hoiduma. Neli aastat tagasi purunes tema kauane abielu, kuid nüüdseks on muusik leidnud uue kallima.