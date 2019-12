Inimesed 61aastane Madonna tabati 26aastase tantsupoisiga kudrutamast Toimetas Triin Tael , täna, 11:00 Jaga: M

Madonna ja Ahlamalik Williams. Foto: MEGA / SplashNews.com/VIDA PRESS

Madonnat on viimasel ajal korduvalt tabatud oma taustatantsija Ahlamalik Williamsi seltsist ning värsked fotod paistavad kinnitavat, et 61aastasel popstaaril on noormehega lähedased suhted.