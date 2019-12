HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Jana Hallas 50: kosmeetik palus mul oma ID-kaarti näidata 

Jana Hallas on stilist ja laulutekstide autor. Ta on kirjutanud Eurovisioni lauluvõistluse võistluslaulude "Once in a Lifetime" (esitaja Eda-Ines Etti), "Runaway" (esitaja Sahlene) ja "Through My Window" (esitaja Sandra Oxenryd) sõnad. Samuti on ta kirjutanud laulusõnu ansamblitele 2 Quick Start, Best B4 ja Vice Presidents. Jana on usinalt kujundanud ka Eesti eurolauljate imagot ja riietust.