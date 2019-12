„PUUDUTA MIND“ | Mainekas Johns Hopkinsi ülikool loob ainulaadset psühhedeeliliste uuringute keskust 

Psühhedeelikumid on ravimiteklass, mis tekitavad ainulaadseid ja sügavaid teadvuse muutusi mitme tunni vältel. Suures osas varasemast tööst on Johns Hopkinsis keskendutud psilotsübiinile ehk kemikaalile, mida leidub niinimetatud võluseentes (magic mushrooms). Viimase kümnendi uuringud on näidanud, et psilotsübiinil on tegelikult madal toksilisus ja samuti ka madal kuritarvitamise potentsiaal.

Psühhedeeliliste ja teadvuse uuringute keskus keskendub eelkõige sellele, et näha, kuidas psühhedeelikumid mõjutavad inimeste käitumist, nende ajutegevust, nende õppimisvõimet, mälu, aju bioloogiat ja inimese meeleolu. Teadlased loodavad luua täpsed meditsiiniprotseduurid, mis on kohandatud vastavalt patsiendi vajadustele.

2000. aastal saavutas Johns Hopkinsi psühhedeeliliste uuringute grupp Ameerikas esimesena regulatiivse heakskiidu, et taasalustada psühhedeelikumidega seotud uuringuid nende vabatahtlikega, kes polnud psühhedeelikume varem kasutanud. Nende 2006. aasta väljaanne psilotsübiini ühe annuse ohutuse ja püsivate positiivsete mõjude kohta pani aluse psühhedeeliliste uuringute uuenemisele kogu maailmas.

Pärast seda läbimurret ja heakskiitu on teadlased avaldanud enam kui 60 uurimustööd, mis on näidanud psühhedeelikumide terapeutilist kasu inimestele, kes kannatavad nikotiinisõltuvuse ja eluohtlike haiguste all, nagu näiteks vähist põhjustatud depressioon ja ärevus.

Teadlased on juhtinud seda valdkonda ka ohutusjuhiste avaldamise kaudu, mis on aidanud saavutada psühhedeeliliste uuringute heakskiidu teistes maailma ülikoolides, ning töötades välja uusi viise, kuidas mõõta psühhedeelikumide mõjul müstilisi ja emotsionaalselt katsumusi pakkuvaid kogemusi. Nende uurimistöös uuritakse ka psilotsübiini ehk maagilise seene kemikaali ja meditatsiooni koostoimet.

Johns Hopkinsi direktor ja psühhiaatriaosakonna käitumisbioloogia professor Roland Griffiths väidab, et sellise eraldi keskuse asutamine peegeldab selgelt terapeutiliste ja vaimu-uuringute uut ajastut, kus tegeletaksegi väga konkreetselt ainulaadse ja tähelepanuväärse farmakoloogiliste ühendite klassiga. Ta loodab, et see avab uusi võimalusi inimese eduka arengu toetamiseks. Uue keskuse meeskonda hakkab kuuluma kuus teaduskonna neuroteadlast, eksperimentaalpsühholoogi ja psühhedeeliateaduse asjatundjat ning samuti viis järeldoktorit.