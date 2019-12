Colin Firth läks 22 aastat kestnud abielu järel naisest lahku 

"Colin ja Livia Firth on lahku läinud," vahendab New York Post kuulsa paari avaldust. "Nad jäävad lähedasteks sõpradeks ja neid ühendab endistviisi armastus oma laste vastu."

Filmide "Bridget Jonesi päevik" ja "Armastus on see" täht Colin (59) abiellus itaallanna Livia Giuggioliga (50) 1997. aastal. Neil on kaks poega: 18aastane Luca ja 16aastane Matteo. Näitlejal on varasemast armusuhtest näitlejanna Meg Tillyga ka 29aastane poeg Will Firth, kes on teinud filmides mõningaid kõrvalosi.