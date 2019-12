Suri Hollywoodi veteran Danny Aiello 

„Teatame sügava kurbusega, et eile õhtul lahkus meie seast lühikese haiguse järel Danny Aiello, armastatud abikaasa, isa, vanaisa, näitleja ja muusik,“ seisab omaste reedeses avalduses. Aiellost jääb maha abikaasa Sandy Cohen, kellega ta oli abielus 1955. aastast saadik, ning kolm last. Poeg Danny Aiello III suri 2010. aastal vähki.

Aiello on tuntud filmidest „Ristiisa 2“, „Kuutõbised“, „Hudson Hawk“ ja „Jacob's Ladder“. Spike Lee filmiga „Do The Right Thing“ (1989) teenis ta parima meeskõrvalosatäitja Oscari nominatsiooni. Vanameister astus üles ka Broadwayl ja mitmes telesarjas.