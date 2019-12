Jaak Kilmi hakkas tegema lastefilme 

„Mõtlesin paar aastat tagasi välja, et tahaks teha – kuna mul ka endal peres lapsed kasvamas – lastele lahedaid filme. Mäletan lapsepõlvest, et mulle kohutavalt meeldisid seiklusfilmid ja kättesaamatud kohad, nagu džungel, kõrb ja kõrgmäestik. Seepärast valisingi selle filmi paigaks džungli. Mõtlesime, et võiks lastele teha laheda seiklusfilmi,“ selgitas Kilmi.