Siret Kotka-Repinski pulmakleidi hind on oksjoniportaalis küündinud juba 500 euroni! 

"Panen oksjonile oma pulmakleidi, et see pakuks rõõmu nii uuele omanikule ja omaks heategevuslikku väärtust," kirjutab Kotka-Repinski. Võib arvata, et Sireti jaoks pole kleidil enam tähendust, kuna sel aastal lahvatas skandaal, et tema abikaasa Martin Repinski on leidnud uue silmarõõmu Jekaterina Vassiljeva näol. Tänaseks on see juba ammu ka kinnitust saanud ning Martin ja Jekaterina liiguvad juba ammu ka avalikult koos.