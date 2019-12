PILDID | Rein Rannap jõulukontserdist koos Silvia, Oti ja Birgitiga: mu mured ei täitunud 

Reinuga koostööd tehes tunnen, kuidas ma tohutult arenen kogu aeg. Ta on väga hea suunaja. Mehel on ikkagi viiekümne aasta jagu kogemust.

Kui lihtne või keeruline on Reinuga koostööd teha? Olen kuulnud, et mõni muusik lausa kardab teda.

On kahte tüüpi muusikuid - mõni sobib Reinuga ja teine mitte. Mina olen õnneks see tüüp, kes Reinuga sobib. Kuna ma olen ka ise suhteliselt avatud olekuga, siis ma tahan enda jaoks kogu aeg midagi uut ammutada ja uusi kogemusi saada ning ise muusiku ja artistina areneda. Sellepärast ongi just Reinuga väga huvitav koostööd teha. Temalt on palju õppida ja tema suunamised on tihtipeale tohutult kasulikud. Pean siinkohal silmas just sügavamat levimuusikat. Hea väljakutse.