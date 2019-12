Inimesed Heino Enden: „Kõige tähtsamad minu jaoks on lapsed.“ Gerda Kordemets , täna, 00:01 Jaga: M

MEISTERISA JA POEG RICHARD: Käime igal pool koos. See on selline aeg, mida pärast kusagilt tagasi ei saa. Foto: Martin Ahven

„Oma väiksemat poissi Richardit vaadates saan aru, et tal on annet, et ta on mängija. Tal pidi olema koopia minu kehast ja tal on sama iseloom – ka tema on hästi rahulik. Ja ta näeb väljakut hästi. Selliseid asju ei saa õppida,“ on Eesti aegade pärjatuim korvpallur Heino Enden veendunud. Eile 60aastaseks saanud kossutäht üllatab, kui ütleb: „Loogiliselt ma poleks pidanud mingiks korvpalluriks saama, kui mõelda, et teismelisena olin ma kolm aastat kopsuhaiglas.“