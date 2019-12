HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Marek Sadam: inimesed, palun ärge visake oma lemmikloomi ära! 

Kolme Sibula toidud on omanäoline segu Aasia ja Põhjala toidukultuurist, kus aukohal on nuudliroad ning tihti annab maitset koriander. Joogikaart käib kaasas söögikaardiga. Proovige kindlasti mõnda nende signatuur džinn toonikutest või isetehtud majanapsudest! Teenindus seletab hästi lahti iga toidu loo ning on sageli kiirem, kui sooviks see, kes on tulnud siia aega veetma. "Ärge laske ennast petta maja tagasihoidlikust välimusest, ega alati kiirustavatest sööjatest teistes laudades. Kolm Sibulat on koht, kus võiks ja tahaks olla kauem," kinnitas ka grifontšik. "Mina astun siit läbi igatahes igal hommikul, et nautida lahkete teenindajate poolt pakutud maiust. Paps võib samal ajal oma päeva käima tõmmata cappuccino ja kokaga."