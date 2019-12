TIMMERI TAROSKOOP 16.-22. DETSEMBER | Jääral on raske usaldada, Ambur alustab nädalat suhetega 

JÄÄR tunneb nii tööl kui suhetes, et tal on raske teisi usaldada, ikka see tunne, et ainult ise teete kõike õigesti. Te olete sel nädalal kõiges algataja rollis, uued mõtted ja ideed. Ka suhetes tuleb algatus praegu just teilt, see võib tunduda teile endale kuidagi tüütuna, aga nii on. Raha armastab teid nädala lõpus, siis olete ka piisavalt enesekindel ja kui on soov palka juurde saada või karjääri teha - võtke see reedel teemaks!

AMBUR alustab nädalat kohe suhetega. Keegi tuleb aktiivselt jälle teie ellu tagasi, teie suhtute sellesse väga umbusaldavalt. Mida vähem loodate ja ootate, seda parem. Igatahes on teil koos lihtne ja lõbus. Nädala keskel tunnete, et raha voolab teie poole nagu jõgi, ei peagi väga midagi tegema. Nädala teises pooles on teie nädala alguse suhe hoopis teises faasis, te ei näe sellel üldse mõtet ega vajadust, aga see-eest nädala lõpus tegeleb ambur ainult armastusega. Nädalalõpu suhe viib teid püsisuhteni! Olge valmis!