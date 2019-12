Inimesed Jaan Manitski ja Anneli Urge on säilitanud sõpruse Kroonika , täna, 08:20 Jaga: M

Õigusnõunik Anneli Urge (48) avaldas hiljutises LP-le antud intervjuus, et kuigi sellest on möödas juba kolm aastat, on tema ja ta miljonärist ärimehe Jaan Manitski (77) abielulahutuse järellainetus alles vaibumas.