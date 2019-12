KÄBI EI KUKU KÄNNUST KAUGELE! Kirsti Timmeri tütrel on ka nõiavõimeid 

Neiu sai enda sõnul juba kuueselt aru, et tunnetab maailma teistmoodi kui tema sõbrad: "Kaarte hakkasin panema, kui olin viisteist. Siis mõistsin, et näen rohkem elu tumedamaid toone. Kõige õõvastavam kogemus on olnud transsiminek, kust ma enam välja ei pääsenud ning pidin läbi elama ühe teise inimese surma – täpsemalt tema agoonia ja viimased hetked kuni siitilmast lahkumiseni."