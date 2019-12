TV3 VIDEO | JUTUD KÄIVAD: Brigitte Susanne Hunt läheb Sky Plusi tiiva alla?

"Väga huvitav vaatenurk," ütleb Brigitte Susanne Õhtulehele küsimuse peale. "Muidugi see võib olla nii. Aga võib olla ka nii, et lähen aastaks ajaks Austraaliasse banaane korjama," naerab ta.

Lõppev aasta on Brigitte Susanne jaoks olnud vägagi muutlik. "Arvasin ja planeerisin, et 2019 aasta tuleb üks suur reisimise aasta. Aga see oli see aasta, kui elu viskas nii palju erinevaid takistusi ette, millest pidin naeratades läbi tulema," rääkis Brigitte Susanne enda värskes videoblogi postituses.

"Minu elu kõige keerulisem periood sai alguse juulikuus, kui minu tahmafiltrita mersu katki läks ja ma kurtsin halva klienditeeninduse kogemuse pärast. Selle sama juhtumi valguses tuli mul mõte kutsuda korrale anonüümsed kommenteerijad. Niimoodi ei saa minu kohta valetada ja laimata! Otsustasin minna kohtusse."

Oluliselt suurem pauk tuli aga kohast, mida Brigitte ei osanud kunagi ette näha. "Minu elukaaslane pettis mind. Kolisin eelmisest kodust välja. Sain uue kodu ja super auto," on Brigitte Susanne siiski lõppkokkuvõttes rahul.

Brigitte Susanne leiab, et kui juba kõik on uus, siis peab ka töö üle vaatama ning otsustas mõned nädalad tagasi lõpetada töölepingu Power Hit Radios. "Kui tuleb uus aasta, olgu siis kõik uus!" Brigitte Susanne räägib, et tema pikim suhe on olnud just töösuhe Powert Hiti Radios - kolm aastat. "Tänu Power Hit Radiole olen faasis, kus suudan välja öelda oma mõtted. Minu hiigelaeg Power Hit Radios oli siis, kui Urmas Kolsar oli programmijuht," meenutab Brigitte Susanne ja on tänulik sest just Kolsar oli see, kes pakkus Brigitte Susannele raadiotööd.

"Nüüd ausalt öeldes tunnen, et silmad sellel määral ei sära enam. See on kõikidele parem, kui ma sulgen selle ukse. Kindlasti ei lahku ma tüliga. Kõlistame klaase, oleme tänulikud. Tunnen, et mul on aeg edasi liikuda."