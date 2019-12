GALERII | Meelis Lao esimene vestlusõhtu „Minu kogemus“ oli ülimalt menukas 

Ürituse eesmärgiks oli jagada kogemusi, taipamisi ja ka teataval määral lahendusi, kuidas sarnaste olukordadega elus toime tulla nii materiaalses kui ka vaimses maailmas. Kolmetunnine vestlus liikus huumori ja tõsiduse koostöös tasandil, mis meeldis saalis istunud enam kui 200 inimesele väga.

TIIT TROFIMOV Tags: Meelis Lao vestlusõhtu Foto: Tiina Kõrtsini

Lao ütles, et on kaks asja, mis teda isiklikult väga kõnetavad: ”Esiteks puudutab mind maailmas ja ka Eestis iga aasta toimepandavate enesetappude arv, mis on suuresti tingitud stressist eraelus, depressioonist ja suutmatusega probleemidest väljuda. Teine aspekt on kogemus, mis on inimelu kõige kallim vara. Keegi ei saa sinu isiklikku kogemust osta ega laenata. Teiste õppetunde ei saa mõista enne, kui pole seda kogenud. Mulle tundub totter seda elukogemust, visiooni ja ”tarkust” jätta lihtsalt niisama nurka vedelema.”

”Minu jaoks on hästi oluline see, et ma saan edasi anda kogemust, mida elasin läbi tänu pankrotistumisele. Oleks mulle ometi keegi omal ajal rääkinud, mida pankrotistumine üldse tähendab, siis oleksin olnud kindlasti võimeline tajuma paremini, kuhu see kõik mind üldse viia võib. Täna muidugi ütlen, et see kõik on olnud väga vajalik minu arengu jaoks, aga paljusid asju oleksin kindlasti teinud pisut teistmoodi,” sõnas Trofimov.

MEELIS LAO Tags: Meelis Lao vestlusõhtu Foto: Tiina Kõrtsini

„Ma ei taha midagi muuta oma mineviku juures. Ma olen see, keda häirib ülekohus ja ma lähen alati appi nõrgematele. Tollal ei maksnud inimelu kopikatki ja loomulikult ma tegin vigu, aga see on olnud minu elu ja keegi pidi neid vigu tegema,” lisas Lao.