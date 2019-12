Inimesed HOROSKOOBIKOOL: astroloog Triin Tobber aitab lahti muukida sünnikaardi saladuse Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

TEEKOND ENDA SISSE. „Isiklikul sünnihetkel põhinev sünnikaart on midagi hoopis enamat kui tavaline horoskoop ja aitab mõista nii enda kui ka lähedaste unikaalseid omadusi ja eeldusi erinevates eluvaldkondades,“ ütleb tähetark. Triinul ilmus hiljaaegu raamat „Astroloogia õpetus“ ning see on heaks abimeheks kõigile, kes soovivad oma sünnikaarti peidetud saladuste jälile jõuda. Foto: Martin Ahven

Küllap on iga lihtne astroloogiahuviline mõnd põhjalikumat horoskoopi lugedes olnud nõutu: majad, trigoonid, sekstiilid, konjunktsioonid, astsendendid – nii palju tundmatuid mõisteid ja termineid, aga arusaadavat selgitust, kuidas neid tõlgitseda, pole. Astroloog Triin Tobberi abiga aitab Õhtuleht teha esimesed sammud sünnikaardi saladuste lahtimuukimisel.