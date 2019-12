Laval tagasi! Ithaka Maria lõi Silvia Ilvesega bändis käed 

Ithaka ütles, et neid ühendab muusikategemisel kõva harjutamine, mille nad on kaasa saanud süvamuusikaõppest. Süvamuusikaelemente kasutatakse ka oma muusikas. „Põimime klassikat džässi, roki ja popiga.“

Naistel on kolme peale kümme last. Kuidas nende proovid välja näevad? „Väga sageli tuleb aega leida,“ tõdes Ithaka. „Enne kirikukontserti saime Silvia juures kokku, oli tunnine paus, lapsed olid sealsamas – kes leidis, et võiks võtta kõristi ja teha rütmi,“ rääkis naine, et lapsed kaasatakse samuti muusikategemisse. „Äge on ka neile eeskuju anda. Muusikaarmastus on põhiline, mida tahame edasi anda.“