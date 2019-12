Saund GALERII | „Eesti laulu“ poolfinalist Revals esitles ahjusooja albumit Toimetas Katharina Toomemets , täna, 21:43 Jaga: M

Revalsi plaadiestlus Foto: Erki Parnaku

Kodumaine country-rock oktett Revals on peale aastatagust vägitükki, mil üllitati 26 looga topeltalbum, taas jõuliselt rambivalguses. Selja taga koosseisuvahetus ning suvi täis tuuritamist on formuleerunud pealinnas grupeeruva orkestri uueks kauamängivaks, kus tooniandvaks laulukirjutajaks on bandi üks solistidest Jaanus Saago. Nüüd on nad hakkama saanud albumiga "Kirjutan romaani".