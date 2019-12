Siret Kotka-Repinski pihib: Martin tuli koju ja ütles, et tal on tunded teise naise vastu

"Kui ma sellest kevadel teada sain, siis pidasime pikki vestlusi ja ja ma püüdsin argumenteerida. Kuid selge on, et armastuse vastu ei saa. Kui mehe süda on mujal, tuleb ta vabaks lasta," sõnab Siret. Jekaterina oli Siretile juba aga varem tuttav. "Jah, ma teadsin teda, ta oli meie tutvusringkonnas enne, kui teada sain, mis neid Martiniga seob."

Siret andis hiljuti sotsiaalmeedias teada, et on oksjonile pannud enda pulmakleliti. "Panen oksjonile oma pulmakleidi, et see pakuks rõõmu nii uuele omanikule ja omaks heategevuslikku väärtust." Võib arvata, et Sireti jaoks pole kleidil enam tähendust, kuna sel aastal lahvatas skandaal, et tema abikaasa Martin Repinski on leidnud uue silmarõõmu Jekaterina Vassiljeva näol. Tänaseks on see juba ammu ka kinnitust saanud ning Martin ja Jekaterina liiguvad juba ammu ka avalikult koos.

Mis siis Repinskite abielus juhtus? „Juhtus see, mis võib juhtuda inimestel, kes on võib-olla veel vähe koos olnud, vundament ei ole nii tugev. Meil olid probleemid, mis jäid lahendamata, küsimused, mis jäid üksteiselt küsimata, sest meil ei olnud üksteise jaoks aega,“ rääkis Siret. „Üks kampaania lõppes, teine algas, siis tuli koduehitamine ja -renoveerimine, siis tuli laps, Martin läks Jõhvi vallavanemaks, tuli kaugenemine. See oli paras proovikivi, me ei suutnud seda lihtsalt läbida.“

Mida tundis aga Siret siis, kui ta sai teada, et Martinil on keegi uus? „Kui sa ikkagi saad enne teada meediast, kui sulle ise tunnistatakse, on see kurb.“ „Ringvaade“ uuris Siretilt ka, mida ta kõige selle peale Martinile ütles. „Ma arvan, et olen talle öelnud legendaarse Eesti sõna, et sa oled igavene siga,“ sõnas Siret ja tunnistas, et tal hakkas siis kergem küll. „Aga ega see midagi ei muuda. Tunded tekivad kahe inimese vahel, need saavad ka vaibuda kahe inimese vahel. Neid ei saa kolmas inimene tekitada ega ära võtta, nii, et need on kahe inimese tunded ja minul ei olnud sel hetkel midagi rohkem teha. Ütlesin Martinile, et soovin talle edu, mina teda süüdistama ja halvustama ei hakka. Nüüd on aeg, et vaatan iseendasse ja enesearengusse.“

Sireti elus praegu uut meest pole. „Ma ei tea isegi, millal ta tuleb, aga ma olen kindel, et ta tuleb. See sära, mis mu silmist tuleb, on minu sära, minu armastus enda vastu, minu väärtus.“ Siret ja Martin olid varem riigikogus ka pinginaabrid. „Mõni aeg tagasi otsustasime, et istume eraldi. Küll aga saame me hästi läbi, oleme kolleegid riigikogus, suhtleme igapäevaselt ja meid seob vanemlik koostöö Morgani kasvatamisel.“