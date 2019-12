Hõissa! Näitleja Kristjan Sarv võttis naise 

Juba 2012. aastal kirjutati, et Kristjan on lahku läinud näitlejatar Elina Pähklimäest (nüüd Purde). Elina kinnitas, et nad on lahus, kuid saavad sõpradena suurepäraselt läbi. Juba toona nähti Kristjanit liikumas koreograaf Maria Uppini seltskonnas. Kroonika kirjutas seitse aastat tagasi, et Kristjan ja Maria on Facebookis isegi märkinud, et on abielus, kuid tuttavate sõnul ei vastanud kuuldused abielust siis tõele.