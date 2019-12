Dilaila kolumn | Jõuluajal pole miski püha 

Vaatasin seda just hiljuti uuesti, ning minu arvates on see eelkõige film meeste ebakompetentsusest, kui neile keegi meeldima hakkab. Ja kuidas siis naised – nagu kõigega elus – asjad enda kätte võtma peavad, et inimkond üldse püsima jääks, või midagi sarnast. Näiteks portugallannast koristaja suudleb bossi töölepingu lõppemise järel põsele ning too on nii tobu, et jääb ka siis juhmilt seisma. Või peaministri majapidaja peab talle armastuskirja saatma, et ta ometi julgeks natukenegi oma tundeid väljendada. Nagu tavaliselt meestega peab naine põhimõtteliselt alasti nende ees seisma, et nad aru saaks, mis toimub.