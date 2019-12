PÄEVAHOROSKOOP: reede, 13. detsember 

Palju õnne, Ambur! Algaval eluaastaringil oled julge ja ettevõtlik. Sul tekib häid ideid, kõige parem on aga see, et sul jätkub otsustavust need kiirelt ka ellu viia. Infokanalid on avatud, teave, mida sa vajad, jõuab justkui iseenesest sinuni. Sul tekib palju võimalusi reisimiseks ja enese arendamiseks, kasuta need maksimaalselt ära!