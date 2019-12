VIDEO | Trummar Siim Koppel tuli välja virmalistest inspireeritud muusikavideoga 

Muusika autoriteks on Siim Koppel ja tema hea tuttav, produtsent Egert Kanep. „Lugu sündis väga ebatavalisel moel. Tavaliselt sünnivad sellised lood nii, et kirjutatakse muusika, millele tulevad taha trummid ja rütm. Seekord läks aga nii, et salvestasin prooviks trummipartii ja saatsin selle Egertile. Ütlesin, et sellele võiks juurde sobida saund filmimuusikažanrist,“ räägib Siim.