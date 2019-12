Saund VIDEO | Laulja Margus Vaheri bändil Kobra on jõulud juba käes Ohtuleht.ee , täna, 17:23 Jaga: M

Foto: Kaader videost

Laulja Margus Vaher ja tema bänd Kobra on juba varakult jõulumeeleolus ning seda peegeldab ka nende äsja ilmunud videosingel "Jõulud on käes"."Kuidagi juhtus nii, et jämmisime prooviruumis bändiga, tekkis mõnus sünergia ja kiiresti tulid nii meloodia, harmoonia kui ka lüürika. Saame ise ka aru, et kirjutasime laulu, mida saab raadios mängida tõenäoliselt ainult detsembris, aga mis sa teed, kui lugu tahtis sündida," sõnab bändi solist Margus Vaher.