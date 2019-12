JULGE SAMM: printsess Sofia paljastas Nobeli galal tätoveeringu 

Sinine kleit toonitas printsess Sofia seljatätoveeringut, kuid ka printsess Madeleine'i nööbirida läbipaistval kangal paistis olevat ihu küljes kinni. Foto: TT/Scanpix

See pole printsessi ainus ihupilt: tal on teine tätoveering rindkerel ja kolmas pahkluul.

Ajakiri Hello! märgib, et Taani troonipärijal prints Frederikil on kaks tätoveeringut (sääremarjal hai ja õlavarrel kujund, mis viitab printsi hüüdnimele Pingu), kuid see on sealses kuningakojas moes. Kroonprintsi emaisal Frederik IX-l, kes valitses Taanit 1947-1972, olid ülakehal samuti tätoveeringud - lohed ja linnud. Nagu vanaisalgi, sümboliseerivad Frederiki tätoveeringud ajateenimist Taani mereväes.