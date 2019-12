VIDEO | A$AP Rocky esines Rootsis hiiglaslikus puuris 

Räpitäht ja tema kaks kaaslast mõisteti tingimisi süüdi 19aastase mehe peksmises, ehkki Rocky oli väitnud, et tegutses enesekaitseks. Staar oli enam kui kuu aega trellide taga istunud. Tema vabastamise nimel oli üritanud Rootsi peaministrit mõjutada koguni Donald Trump ise.

Kolmapäeval andis 31aastane artist Stockholmis Ericsson Globe Arenal täissaalile kontserdi, kirjutab Reuters. Rocky kinnitas, et ei taha Rootsi võimudest, poliitikast ega Ameerika poliitikast rääkida. "Tõin teid täna siia armastuse ja üksmeele nimel." Kuid oma hiljutist istumist Rootsi kardinate taga ei jätnud staar etteastes ära kasutamata - ta esines laval hiigelpuuris ja taustatantsijad olid vangideks kostümeeritud.

Päeval oli USA räppar käinud Stockholmi eeslinnas Husbys ja kohtunud sealsete kooliõpilastega. Husby oli 2013. aastal nädalatepikkuste rahutuste epitsentriks. Oma Instagrami kontol teatas artist, et on tema fännid eeslinnadest pääsevad kontserdile tasuta. "Tulime slummidesse. Viskame siin oma inimestele silma peale, anname teada, et hoolime nendest."