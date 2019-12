Ott Sepp: tunnen „Tujurikkujast“ natuke puudust 

Aastatel 2008–2015 oli osa ETV aastavahetusprogammist huumorisaade "Tujurikkuja". "See oli tore. Ma natuke tunnen sellest puudust, aga samas on natuke rahulik ka. Eks vanust on tulnud ja kõik läheb aeglasemaks. Ootan väga, et tuleksid mingid noored, kes teeksid uue "Tujurikkuja". Tahan hirmsasti, et keegi ajaks mind naerma või vihaseks," räägib Sepp.