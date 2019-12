MEELELAHUTUS 2019 | Millised skandaalid ja sündmused jäävad meenutama lõppevat aastat? 

Palmi bikiine valmistab viis-kuus inimest. „Nad saavad ausat palka, ma ei kasuta lapstööjõudu. Tingimused, milles inimesed töötavad, on ausad ja täiesti inimlikud. Saan käsi südamel öelda, et ma saan öösel magada ja ükski inimene pole seetõttu viga saanud, et mina tahan bikiinibrändi. Kui te leiate, et tahate osta bikiine väga odavalt, kahe kuni nelja euroga... ma olen seda ka teinud ja ei mõelnud tol hetkel, kuidas on üldse võimalik asju nii odavalt toota. Võin öelda, et kui tellid omale kaheeurose bikiinipaari, on keegi seetõttu kannatanud,“ ütles naine.

Oktoobris kurtis noor moedisainer Cärol Ott Õhtulehele, et tema ERKI moesõul esitletud kollektsioon „MÖLÜ“ on üllatavalt sarnane Londonis elava Eesti moedisaineri Roberta Eineri 2020. aasta kevadsuvisele kollektsioonile. Einer omakorda kinnitas, et alustas oma kollektsiooni loomist enne seda, kui oli Cäroli loomingut näinudki.

Roberta Einer esitles oma kollektsiooni 2020. aasta kevadsuveks septembri keskel Londonis. Cärol ei olnud Inglismaal elava moedisaineri tegemistega kursis. Ühel hetkel hakkasid aga tuttavad saatma noorele moedisainerile fotosid ja küsima, kas ta on juba praktikal käinud – Eineri värskeim kollektsioon sarnaneb üllatavalt palju Cäroli loominguga, mida ta ERKI-l esitles. „Mina ei ole kursis tema inspiratsiooni käekäiguga, aga kui tuttavad hakkasid mulle neid pilte saatma, siis eks ma muidugi märkasin mingit sarnasust,“ sõnas Cärol Õhtulehele.

Cäroli sõnul on Eineri kollektsioon väga sarnane tema loominguga, nii värvide kui ka osaliselt tehnika poolest. „Sarnasust nägin kindlasti fotodega, mis mulle saadeti,“ kinnitas ta. „Ütlen ausalt, et selle kirja sisu tuleb mulle üllatusena. Võtsin meenutuseks ette Cäroli kollektsiooni pildid ega oska leida neis enda kollektsiooniga rohkem ühiseid tegureid, kui kollektsioonis tviidkanga kasutamine, mida olen teinud samas tehnikas aastaid,“ kommenteeris Einer Õhtulehele.

„Tviidi, mida loob Chaneli kangatehas mulle spetsiaalselt Šotimaal ja Pariisis igal hooajal eri värvides, olen ma kasutanud aastast 2015 (pildid manuses kuupäevadega) ning olen ülikooliaastatest kasutanud seda suurte jakkide, jopede ja mantlite tegemiseks. Kollektsiooni värve ja kangaid hakkame me nullist looma umbes 8 kuud varem, kui kollektsiooni näidatakse moenädalal. See tähendab, et SS20 kollektsioon, mille sarnasustele te vihjate, sai alguse jaanuaris-veebruaris 2019 – kuid enne, kui oli Cäroli loomingut näidatudki.“

Novembris pulbitses aga uus moedraama. Riidebrändi Mari asutaja Marilin Sikkal süüdistas, et tema loodud dresskleidid on jõudnud moelavadele Donna Nordica nime alt. „Minu jaoks on see nahaalsuse tipp,“ põrutas moelooja Sikkal. Donna Nordica loovjuht Mai Loog tõrjus kopeerimissüüdistust: „See on kummaline, et Marilin peab oma dresskleite etaloniks või kopeeritavaks ürgmudeliks.“

„Mari dresskleidid, mis on Mari poolt käibele võetud sõna juba kolm aastat tagasi, on lausa nii populaarsed, et on seekord leidnud tee lavalaudadele ilma Mari endata,“ kirjutas Sikkal sotsiaalmeedias. „Üks ühele nimetust ja üks ühele kangast ei ole keegi kunagi kasutanud. Praktiliselt on isegi sotsiaalmeediapostitused sarnased: "Pehmed, sädelevad dresskleidid – tule ja vali oma. Isegi lauseeehitus on Mari postitustele omane,” rääkis pahane moelooja.