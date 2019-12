VIDEO | Vanamees ja nublu avaldasid muusikavideo 

Netikino.ee videolaenutuses olev filmiversioon on märkimisväärne selle poolest, et filmi on võimalik vaadata ülemaailmselt. Lisaks on filmi vaadates võimalik valida algupärase heliriba ja kommentaaridega heliribade vahel. Saadaval on nii Vanamehe ja lastelaste kui ka režissööride Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa kommentaarid.