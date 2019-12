GALERII | Kriss Soonik tähistas pesubrändi 10. sünnipäeva jõulupeoga 

„Ma olen väga tänulik, et komistasin kunagi tegema midagi, mida olen nautinud juba kümme aastat ja loodetavasti naudin veel vähemalt järgmised kümme. See aeg on läinud väga kiiresti. On olnud põnev ja stressirohke, aga meie kliendid on nii ägedad, et isegi kõige pingelisemal ajal on motivatsioon laes,“ sõnab omanimelise brändi looja.