Eesti Muusikaauhindade lava kütavad kuumaks Liis Lemsalu, Stefan ja 5MIINUST 

“Eesti Muusikaauhinnad on muusikasektori jaoks oluline tunnustussündmus, kuid samal ajal publikule ka võimas kontsertelamus, kuna õhtu jooksul esineb üle 15 Eesti tippartisti, kelle igaühe sõu pakub vägevaid elamusi,” sõnab Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse liige Danel Pandre.

Ta lisab, et esimeste artistidena on 24. jaanuaril lubanud kuulajaid üllatada õhtut juhtiv Trad.Attack!, 2018. aastal aasta naisartisti tiitli pälvinud Liis Lemsalu, möödunud aastal “Eesti laulu“ finaali jõudnud Stefan ning hip-hop bänd 5MIINUST.

„Esinejate nimekiri täieneb nii, et sõu oleks meeldejääv ja vaheldusrikas,“ lubab Pandre.

5MIINUSE liige Estoni Kohver sõnab, et Eesti Muusikaauhindade galal tasub Suurhalli publikul oodata korralikku sõud. „Laval saab kuulda meie pühade paiku välja tulevat sinkut ja näha ilusaid poisse värvilistes pükstes.“

Liis Lemsalu ütleb, et juba Eesti suurimal muusikaauhindade galal üles astumine on tunnustus. “EMA produktsioon võimaldab teha Eesti võimsaimat lavasõud ja just seda soovin ma oma fännidele ja kuulajatele pakkuda! Maagilise numbriga aastal 2020 peavad sündima ka maagilised esinemised. Ma olen nii põnevil,” rõhutab ta.