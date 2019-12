Soome ralliässa ekskihlatu ostis koos uue mehega kalli armupesa 

Nüüd kirjutab Seiska, et Maisa soetas kodu koos oma uue kallimaga - sellesama Mikkoga, kellega ta oli Latvalale väidetavalt truudust murdnud. Maja olevat maksnud 365 000 eurot. Pool sellest kuuluvat Torppale, kelle mullune teenistus oli Iltalehti teatel allpool Soome ametlikku vaesuspiiri - 12 000. Seega oletab Soome kõmumeedia, et Maisa vajas võimaliku eluasemelaenu saamiseks käendajat või käendajaid.

2017. aasta jaanipäeval kihlunud Torppa ja Latvala lembeskandaal sai alguse tänavu sügise hakul, kui Soome kõmuleht Seiska väitis, et ralliässa pruut on teda juba pool aastat ühe Soome IT-firma juhiga petnud. Armuke olla Maisaga tutvunud kevadel Lapimaal. Tõestuseks salasuhtest avaldas Seiska fotod, kus Torppa pärast firmajuhi ridaelamus veedetud ööd tema BMWsse istus.

Latvala armuskandaali lahati Soome kõmuajakirjanduses põhjalikult. Torppa tembeldati truudusemurdjaks. Naine eitas süüdistust. Oktoobris - vaid mõni kuu enne planeeritud pulmi - saabus teade kihluse purunemisest. Novembrikuises ajakirja Me Naiset intervjuus möönis Torppa, et tal on nüüd uus kallim, kuid kinnitas, et ei murdnud Jari-Mattile truudust. Nad olnud Mikkoga seni vaid sõbrad.