Meelis Rämmeld: „Ka minus on Jänkuonu, meis kõigis on.“ 

Rämmeld lisab lõbusalt: „Ja ära unusta ka seda, et selle on inimene kirjutanud, mitte loom. Me ei räägi ju dokumentaalist.“

Maasik: „Jaa, pigem leida sealt üles inimtüpaaž.“

Rämmeld: „Kindlasti on igasuguseid retsepte, kuidas rolli luua ja need on igaühel erinevad. Minu puhul on nii, et kui ma olen midagi varem välja mõelnud, on see reeglina täielik jama. Kodus ma võin jube häid asju välja mõelda, aga kui ma selle lavale panen, see ei tööta. Äge asi sünnib ikkagi siis, kui avastad selle siin, nüüd ja praegu."

Lavastaja noogutab: „Mäletan, et mul oli teatrikoolis ükskord täpselt samasugune juhus. Meile anti grupietüüd, mõtlesin kodus kõik sündmused täpselt välja. Kui aga proovisaali läksin ei töötanud see mitte ühestki küljest. Seepärast ma lähtun spontaansusest ja sellest, mis sünnib siin ja praegu.“

Lavastus laseb inimese kombel käituvatel metsaloomadel tuua saalisolijateni põgusalt ka tõsisema teema – kiusamise.

„Oleneb, mida kiusamiseks pidada. Jänkuonule ei tule pähegi, et tema tembud võivad teistele haiget teha. Eks ikka ju kiusatakse, aga ei tohi pahatahtlikuks minna,“ leiab Rämmeld.

„Kiusamine on kindlasti probleem,“ lisab Maasik, „aga me ei tohi ära unustada, et probleemil on alati kaks poolt ja minul on tunne, et õpetajapool unustatakse ära. Ma austan väga õpetajaametit ja mulle tundub, et neile tehakse liiga.“