Marie Fredrikssoniga töötanud helirežissöör Alar Suurna: tal oli imeline hääl, mis oli võimas, aga samal ajal haavatav 

Ta usub, et Roxette'i edu taga oli Fredrikssoni hääl. "Tal oli imeline hääl, mis oli nii võimas, aga samal ajal haavatav. Ta liigutas inimesi ja jõudis nendeni. Kui ta millestki laulis, siis ta ka mõtles seda," ütleb helirežissöör ja lisab, et tema arvates on raske leida lauljaid, kes suudavad olla samal ajal pehmed, aga ka tugevad.