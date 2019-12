Ed Sheeran on aastakümne edukaim Briti artist! 

OCC teatel on lauljal olnud sel kümnendil 12 esikohaalbumit ja -singlit. Tema albumid on veetnud edetabeli tipus kokku 41 nädalat, singlid 38 - kokku teeb see 79 nädalat, milleni pole küündinud ükski teine artist. Top 40 singlite edetabelis on Sheeran figureerinud 572 nädalat - seegi on rekord.