Kardashiani klanni matriarh kingib perele ja sõpradele jõuluks ilusüstid 

64aastane Jenner rääkis ajakirjale People, et kingib pereliikmetele ja sõpradele Botox Costmeticu kinkekaardid - nii saavad nood oma välimust värskendada. "Ma teen sisseoste ainult ühest poest," praalis Jenner. "Ja kes siis Botoxit ei armastaks? Mulle on see superhästi mõjunud. [...] Olen seda juba kaua aega kasutanud."