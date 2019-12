Lembelaulik James Blunt külastab suvel Eestit 

Viimati esines James Eestis 2018. aasta kevadel. Pikk seisev ovatsioon pärast järjekordse väljamüüdud kontserdi lõppu kinnitas taaskord, et Blunt on tagasi oodatud iga hetk.

Samal teemal James Bluntist sai abielumees! 8. september 2014, 09:45 GALERII: lembelaulik James Blunt esines taas Tallinnas 29. september 2011, 22:33 Laulja kuues stuudioalbum nimega “Once Upon A Mind” nägi ilmavalgust oktoobri lõpus ning sisaldab üksteist lugu, mis on oma lihtsuse ja siiruse poolest tohutult värskendavad. Pärast väikest flirti elektroonilise muusikaga oma eelmisel plaadil, on ta tagasi juurte juures, kirjutades klassikalisi laule, mis toidavad hinge ja puudutavad südant. Läbi terve albumi võib tunda õhkumas soojust ning tundelist isikupära.

Uue kauamängiva inspiratsiooniks oli Jamesi perekond - enamasti tema haige isa Charles, kellel on neljanda staadiumi neeruhaigus ning ka abikaasa Sofia Wellesley ja nende kaks last. Laulja tunnistab, et tegu on tema kõige sügavalt isiklikuma albumiga peale viisteist aastat tagasi ilmunud debüütplaati “Back to Bedlam”, millelt pärineb ka Blunti ülemaailmselt kuulsaks teinud pala “You're Beautiful”.

Muusiku enda sõnul on ta viimastel aastatel üritanud kirjutada lugusid, mis inimestele meeldida võiksid. “Nüüd aga kirjutasin laule inimestele, kellele ma päriselt neid kirjutama pean. Irooniline on see, et uus materjal haakub paljude inimestega rohkem, sest see on palju siiram. Arvan, et see on kõige ausam album, mis ma kunagi teinud olen. Selle poolest on uus plaat sarnane minu debüütalbumiga “Back to Bedlam”, et kirjutasin lugusid oma elukogemustest, mis minuga tol ajal juhtunud olid.”

Albumi esiksingli “Cold” muusikavideo peegeldab samuti loo “You’re Beautiful” visuaali. Video, kus näeb Skye saarel Šotimaal filmitud jahmatamapanevaid kaadreid (olgu öeldud, et kasutatud pole ühtegi kaskadööri) esitleb vanemat ja targemat James Blunti, kes on peale viisteist aastat tagasi aset leidnud ikoonilist vette sukeldumist kaldale uhutud, ja seda samade riietega.

“Olen viimased aastad veidi eksinud olnud, ega kirjutanud muusikat sellisel moel nagu ma seda tegelikult väga armastan. Muusika on minu jaoks parim eneseväljendusviis. Tunnen, et selle uue albumiga olen justkui teel tagasi kaldale. Kirjutan nüüd muusikat nii nagu vanasti, sama avatusega kui debüütalbumi aegadel ja singli “Cold” muusikavideo peegeldab seda hästi.”