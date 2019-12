PÄÄSEB KERGELT: Weinsteini ohvrid saavad hüvitist, kuid mitte tema taskust  

USA ajalehe andmeil jagatakse see summa enam kui 30 naise vahel, kes Weinsteini (67) seksuaalse ahistamise ja/või vägistamise eest kohtusse kaebasid. Üks hüvitise saajatest on AFP andmeil "Keeluaja kuninga" näitlejanna Paz de la Huerta, kelle väitel Weinstein vägistas ta 2010. aastal.

Weinstein pääseb kaks aastat kestnud kohtulahingust kergelt: värske kokkuleppe kohaselt ei pea ta enda vastu esitatud süüdistusi omaks võtma. 25 miljonit ei maksa ta mitte omast taskust, vaid arve saadetakse Harvey ja tema venna Bob Weinsteini pankrotistunud produktsioonifirmat Weinstein Company esindavatele kindlustusfirmadele. Harvey on kõiki seksuaalsüüdistusi kategooriliselt eitanud, väites, et kõik tema intiimvahekorrad on toimunud mõlema osapoole nõusolekul.