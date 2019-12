Sass Henno: vaikiv kõrvalseisja olla on turvaline, see on meie kollektiivne argus! 

„Võtan meelsasti vastu kutseid üritustele, kus saan rääkida vägistamiskuritegevusest ja võitlusest selle vastu, sest tundub et riik sellega tegeleda ei taha. Igal nädalavahetusel uimastatakse, vägistatakse, väärkoheldakse inimesi, kes sageli ei saa ise ka aru, et olukorras, kus sa ei suutnud vastu hakata, on ka vahekord, mille käigus ei toimu peksmist või kinnihoidmist, vägistamine,” ütleb Henno.

Vaikiv kõrvalseisja olla on turvaline. Sekkuja võib ju ise pihta saada, vaikivat kõrvalseisjat ei ründa aga keegi. See on meie kollektiivne argus. Meil on ajalooline taak, kus oma nina ette vaadata on turvalisem kui naabri pärast muretseda. Lihtsam on mõelda „ju ohver oli ise ka natuke süüdi“ või „kes teab, mis seal tegelikult juhtus“ ja „eks ikka igal lool on kaks poolt“. Samas sageli hakkavad tervikpilti mõistma inimesed alles siis, kui on ise sattunud olukorda, kus tunnevad karjuvat ebaõiglust, aga ka seda, et keegi neid ei aita.

Miks nende teemade avalikkuse ette toomine on oluline?

Te ei kujuta ette ka, kui palju on Eestis seksuaalvägivalda, mis pole lapsevanemateni, politseini ja avalikkuseni jõudnud. Lapsed ei räägi, mida nendega sugulased, vanemad, treenerid, naabrid ja teised lapsepõlves teinud on. Olen inimestelt, kellega olen palju aega koos veetnud, kuulnud lugusid, mis nende lapsepõlvemälust alles täiskasvanuna välja tulevad – ja need kõik on tegelikult lood, mis oleks pidanud vajama traumateraapiat. Ja siis veel see mõõde, et iga naisterahvas teab kedagi, keda on vägistatud. Iga meesterahvas ei tea kedagi, kes oleks vägistaja. What’s up with that? Põhjus on selles, et me ei nimeta asju õigete nimedega. Enamik vägistamisi on meestejuttudes „mingi lohaka eidega segi peaga seksimised“ või midagi sellist.

Milline peaks olema tänapäeval suhtlus lapse ja lapsevanema vahel, et nad mõistaks teineteist?

Kui vanemad ütlevad, et „sa võid alati teha asju, mis mulle sinu arvates pettumust valmistavad, mina armastan sind ikkagi“, on juba põhiosa tehtud. Kui armastusele ja lugupidamisele lisada ka reeglid, mis kehtivad, on loodud perekondlik kultuur, mis teenib jätkuvuse huve. Oluline on, et reegleid ei nihutata lõdvemaks, kui vanemal on hea tuju või rangemaks, kui vanem tunneb end süüdi või võimust ilmajäänuna.