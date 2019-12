FOTOD | Leida Rammo Linnateatri Fondi stipendiumi pälvis Hele Kõrve 

Pidulikule preemia üleandmisele eelnes Linnateatri värskeima lavastuse „Kommuun“ etendus. Etenduse järel said sõna Elmo Nüganen ja Leida Rammo. Preemia andis Hele Kõrvele üle Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu esimees Olav Ehala.

Hele Kõrve uusimaks teatrirolliks on Anna lavastuses „Kommuun“. Värskemate rollide sekka kuuluvad veel Johanne Louise Heiberg lavastuses „Vihmausside elust“, Nastja lavastuses „Põhjas“, Džiina lavastuses „Kaks vaest rumeenlast“ ja Leedi Macbeth lavastuses „Macbeth“. Kõrve on Linnateatri üks hõivatumaid näitlejaid. Ta on varasemalt pälvinud Eesti Teatri aastaauhinna Karini rolli eest lavastuses „Karin. Indrek. Tõde ja õigus. 4.“, ühtlasi pälvis ta 2012. aastal Ants Lauteri nimelise näitlejapreemia.